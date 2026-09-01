?????????? ????? ?????-????? — ??? ????. ?????? ?????, ????? ??????, ??????? ???? ??????? ? ??????? ???????? ???????. ?????? ???? ? ??????? ?????????????? ??????? ????? ?????????, ? ??????? ????? ?? ??? — ????????, ????????? ??? ??????????? ?????. ??????????? ? ???? ?????? ??? ????? ??????????? ??????????. ???????????? ??????? ?????? ??????? ????? — ????????? ?????? ? ???????? ??????? ???????. ?????? ??????? ??????? ???????????? ????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????????? ?????? ? ?????? ???????????? ??????????? ?????????? ????? vexo.ashoo.cool, ??? ?????? ???????? ??????????????? ?????????, ? ???????? ???????? ??????????? ??? ?? ????? ????????.
???????? ? ???, ??? ???? ?? ??????? ????????? ??????????? ?????????? ??????????. ?????? — ????? ????????, ????? ????????????, ? ????????? ???????????? ???????, ??? ????????????? ?????? ???????? ??????? ????. ????? ????????: ?? ???? ?????? ?? ???? ????????????? ????????. ?? ????? ?????????? ????????, ??????? ???????? 90% ?????? ?? ???? ?????. ? ??? ? ?????? ????.
?????? ??????????: ??????, ??? ?????? ?????
??????????? — ??????? ?????????? ??????????? ????????. ?????? ? ???? ????????? ???????? ?????. ???????? ?????? ? ?????? ????? ????????? ???? ?????????? ???????? ? ????????? ?????? ? ???????????????? ???????. ??????? ?????? ??? ???????, ?????????? ? ???? ????????, ?? ?????????? ???????????? ?????? ? ???-?????????? — ??? ????????????? ???????, ??????? ???? ?? ???????.
???????? ???????? ?? ?????. ???? ?? ???? ??????? ??????? ????? ?????????? ??????? ??? ?????? ????????? — ????? ???? ???? ??????, ???? ?????????? ??????? ?? ?????????. ????????? ???. ???? ? ?? ?? ???????, ?????????? ?????????? ?????, ????????????? ?????? ????????? ?? ?????? ???? — ?????? ??????? ????, ??? ?????? ????? ?? ?????? ????????.
????? ??????? ????: ???????? ???? ? ????????? ??????? ???????? ? ?????????? EXIF-??????. ???? ???? ?????? ????? ?????????? ???????? ??? ???? ???? ?? 50 ?? — ??? ???????? ???????????, ? ?? ????? ???????.
??? ??????? ????????, ?? ??????? ????? ????????? ??????????:
- ?????? ??????? ? ?????? ????? ????? ? ? ?????? ?????????? — ??????? ??????????;
- ??????? ????? ? ????????? ????????, ??????? ?????? ?????????, — ???? ? ????? ??????;
- ?????????? ???? ? ????? ?? ??????? ???? — ????? ?????? ????.
???????? ??? ??????: ??? ???????????? ???????? ????? ????
????? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ??? ????????. ? ?????? — ?????-??????????, ??????? ????? ??????, ???????? ?????? ?? ?????????? ? ???????????. ?? ?????? — ??????? ????? ??????????, ??? ????????? ??????????, ? ?????????? ?????? ???????????. ? ??????? — ???????? ??? ???????????? ??????? ? ????? ?????????.
???????? ? ???, ??? ??????? ????? ???? ? ?????? ??? ?????? ?????????, ?????? ??? ??? ?? ????. ?????? ??? ??? ? ????. ???????? ?????? ?????? ????????????? ?? ?????????, ??? ????????????? ?????????????? ? ?????????. ????? ??????? ?? ??????? ???? ??????, ???????? ?? ??????? ? ?????????? ?????? ?????????? ???????.
|??? ????????
|????????? ?????????? ??????
|????????????
|?????-??????????
|90–95%
|???????? ????????
|??????? ????? ??????????
|60–70%
|???????????? ?????? ? ??????????? ?????????
|???????????? ??????? ? ??????????
|10–15%
|???????????? ???????
????? ? ??????? — ?? ?????????????. ?? ????????? ??? ???? ?? ???????????????? ????? ?????? ????? ?? ?????? ??????????. ?????????? ?????????????: ?? ???????? ?????? ?? 70% ???????? ??????????? ????????????? ??? ??????????????.
?????? ? ?????? ??????: ??????? ????????
?????? — ????? ????????. ? ?????? ????? ???????? ????? ????????? ?? ???????? ????????????? ????????????. ?? 500 ?????? ??? ??????? ??? ???????????? ??????? ? ?????? ?????????. ??????? ?????????? ?? ??????, ?? ???????? ??, — ?????? ?????? ??????? ? ?????????? ????????.
??? ???????? ????????? ????? ?? ?????????? ???????? ???? ?????? ????????? ?????????? ??????: ????? ??????, ????????? ???????, ??????????? ?????????, ????? ????????. ???? ??????????? ??????? ?? ????? ???? ????? «??? ?????, ????? ???» — ??? ???????? ?????.
«?????? ??? ??????????? — ?????. ???? ??????? ?????, ??? ?????????? ? ?????? ?????, ?? ?? ???????? ?????? — ?????? ?????, ?? ?????? ?????? ?? ???????. ????????? ???????? ????? ?????? ???????? ??????, ??????? ?????????? ????????? ??? ??????? ?????».
?????? ?????? — ????????? ???????. ? ?????? ?????????? ???????????? ?????? ? ????????-??????, ??? ????????? ??????? ??????????? ? ??????????. ?? ? ??? ????? ??????????? ??????. ?????? ? ?????? ?????? ??????? ???????? ??????? ?? ?????????? ???????? — ????????, ??-?? ??????? ????????? ???????? ? ????????????.
??????????? ???????? ?? ?????????? ??????????. ???? ???? ? ?? ?? ?????? ?????????? ? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ???????? ? ??????????? ??????????? — ??? ????????? ??????.
????? ??????? ? ??????????: ??????? ?????
????? ?????????? ?????? ? ?????? — ?????????? ??? ????? ?????????. ??? ???????, ??? ????? ?????? ????? ?? ?????, ???????? ????? ??? ??????? ??? ????????? ????????? ???????. ????????? ???????, ???? ????: ?? ?????????? ?????? — ??? ?????????.
????????? ???????? ???????: ??????? ????????? ?? ???????. ?? ???????. ?? ??? ????? ?????????. ???? ??????? ??? ????????? ?????????? ?? ?????????? — ??? ????????????? ?? 100% ????????????. ???????? ???????????? ? ?????? ???????? ?? ????? — ???????? ?????? ????? ???????? ??????, ? ?? ??.
??? ????? ?????? ?????, ? ???????? ???????????? ????????????:
- «??????? ?????». ??? ?????? ???????? ????? ??? ???????, ?????? ??? «??? ?????? ? ?????? ??????, ????? ?? ?????? ???». ????? ???????? ????? ????????.
- «??????? ?? ???????????». ???????, ??? ????? ?????? ?????, ??????? ?????? ????? ???????. ?? ?????????? ???????.
- «???????? ? ??????». ????????? ?? ????? ??????? ?????? ?? ?????, ?????? ????????? ?? ????????? ????. ????? ???????? — ??????.
??? ???? ??????? — ??????? ?????????? ???????. ???? ??? ????? ???????, ??????????? ????????, ??????? ???? ??? ????? ??????? — ??? ?????????? ???????.
???????: ????? ?????? ????????????
? ??????? ???????? ???? ????? ? ??????. ????? ???? ???????? ??? ??????????? — ?? ???? ????????? ?????, ??? ????? ?? ???? ? ???????? ???????, ??? ????? ??????? ??????. ????? — ??????? ???????????, ??? ??????? ?? ???????, ???? ?? ??????? ?????????? (? ?? ??? ???????????, ?????? ??? ?????).
??????????? — ????? ?????????? ???????. ?? ????? ?????? ?????, ?????? ??????? ?????????? ? ?????????, ????????????? ?? ???? ??????????. ?? ????? ???? ?????? ????: ?????? ???????? ????? ???? ? ??????? ? ???????????, ? ?? ????????? ? ???????? ?????????.
|????????
|?????
|???????????
|???????? ??? ??????
|??????
|???????????
|???? ??????
|???????
|??????
|??????????? ?????????? ? ????
|???????
|???????
|?????????????? ?????
|????????????? ? ???????????
|??????? ??????, ???????????
??????????? ????????? ??? ?????? — ???????? ? ???????????? ?? ??????????? ?????????, ??? ?????? ???????? ????????? ????????????? ??????????????. ?? ????? ??????????? ?????? ????? ????, ??? ?????? ?????? ?????? ???????? ?? ???? ???????.
??????????? ???-???? ???????? ??????
????? ?? ????????? ?? ?????? ??????????, ?????????? ??????? ???? ????? ?? ???????? ??????? ???????. ?? ???????? ??? ?????? ? ???????? ? ????? ??????????? ?? ????????.
?????????? ?????? ???-????
- ????. ???????? ? ????????? ???????, ????????? EXIF, ??????? ????? Google ????????. ???? ??????? ?? ?????? ????? — ????.
- ????? ????????. ???????? ? ??????????. ???? ????? ????????? ?? ?????? ???????? ? ??????? ??????? — ????.
- ??????. ????? ?????????? ??????. ??? ??????? — ??? ???????.
- ?????? ??????. ????????? ??????? ?? ???? ??????????. ???? ?????????? — ?? ????????, ??? — ??????? ????.
- ??????????. ???? ?????? ????????? ?????? ?? ??????? — ?????????? ??????.
- ????? ????????????. ????????? ?? ?????. ???????? ???????? ????????? ? ????? ???????, ? ?? ? ?????????.
????? ?????????? ???????
????? ?? ???????????? ????????-???????? ??? ?????? ??????
???????? — ???????, ?? ??????? ??????????. ??????????? ??????? ?? ????????? ?????????? ? ????????? ??? ??????. ???? ? ??????????? ????????, ?? ?????? ?? ??????, ??? ????? ? ???????? ???? ???? ???????? ? ????? ??????????????? ?? ??????????. ????????? ?????? — ??????????????? ???? ? ???????.
??? ??????, ??? ?????????? ?????????, ??? Google ?????????
????????? ??????? ???????? ?????? ???? ? ????? ?????????, ??????? ?? ????????: ????????, ? ??????? ???????? ?? ?????? ???????? ??? ? ??????? ???????????? ?????. ???? ???????????? ??? ????????? ?????? — ????. ????? ??????? ??????? ??? ????? ?? ??????.
????? ?? ????????? ???????? ?? ????????
??. ????????? ???????? ?????, ??? ??????? ???????? ?? ??????? ????? ?? ???????, ????? ????????? ??????????. ???? ? ????? ?????????? ????? ????, ???????? ????? ??? ?????????????? ???????? — ???????????????? ? ???????. ???? ???????????? ?????? ???????????? ???????.
??? ??????, ???? ?? ????? ??? ????? ?? ?? ??????
? ??? ?????? ???? ????? ??????????. ???? ????????? ?? ????????? ? ????, ?????????? ???????? ?????????? ??? ?? ?????? ?????????? — ???????????????? ? ???????. ??????? ????? ?? ???????, ??????? ?????????? ?? ?????. ???????, ?? ??????. ??? ?? ???????? — ??? ??????????????.