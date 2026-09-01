????? ?????-????? ? ?????? ????? ???????? ???? «?????». ??????? ??? ????????????????? ????? ? ??????? ?????????, ?????????? ??????? ? ??????? ???????? ????? ?? ?????? ????????. ??????????? ? ???? ????? ??? ????? ??????????? ??????????. ???? ?? ?????????????? ?? ??????????? ?????? ? ?????? ?????????????? ?????, ????? ?????? ? ???????? ????????? ???????? — ????????, ??????????? Ashoo ????? ?????????????? ???? ??? ????????? ? ??????? ?????????? ? ????????? ?????????. ?? ???? ??? ????? ????????, ??? ???????? ????????? ?????? ?? ????????? ????????? ???????.
?????? ??????? ?????: ???? ?????? ???????? ??????? ???????? — ??? ?????? ??????. ??????? ??????? ????, ???????????????? ????????? ?????? ? ???????? «????? ? ?????» ????? ?????? ????? ? ?????????????. ???????? ??????? ????? ??????????? ??????? ???????????? ???? ? ?????? ???????? ? ?????????? ????? — ??? ?????? ?????? ????????? ???, ??? ????, ????????????? ?????.
?????? — ????? ??????????, ? ????? ?????-????? ??? ????????? ????????. ????? ????? ????? ??? ?????? ???????-?????? ? ???????????? ????????, ??? ? ?????????? ??????? ??????????? ?? ??? ?????? ??????. ?????? — ?? ?????? ????? ???????, ? ??????? ??? ? ???????? ???????.
???? ??? ?????: ??? ?????????? ?? ???????
?????? ?????????? — ??????? ?????, ??????? ????????? ??? ?? ?????? ??????, ?? ? ?????. ??????????? ????????????? ??????? ?? ?????????, ?? ?? ???????? ???????? ?? ??????????????? ????? ?????????. ????? ???, ??????? ????? ???????? ??????? ? ?????? ????? ????? ?? ???????????.
|???????
|???????? ??????
|???????? ??????
|???????? ??????
|?????? — ?? ????? ?? ??????? ?? ???? ? ????????
|????????? ????, ???????????????? ??????, ?????????? ???
|??? ? ??????
|????? ???????, ?????? ????, ??????????? ???????
|?????? ?????, ???????? ???, ?????????? ??????? ???????
|???? ? ??????
|???????????? ????, ?????? ??????
|?????????? ????, ?????????? ?????, ?????????????? ???? ??????
|?????????? ????
|3–7 ????, ????? ??????? ????????
|15–20 ????, ??? ? ????? ???????? ?????
????????? ??????? ????: ????????? ???? ? ???????? ??? ????? ???????? ????? ? ??????? ??? Google. ???? ?? ?? ??????????? ????????? ?? ?????? ?????? ??????? ??? ? ?????????? — ????? ???? ????. ???? ????? ????????? ????? 60% ????????????? ????? ?? ??? ??????.
«?????? ????? ??????? ?? ?????????? ?????? ?????????? — ??? ???? ???, ???? ???????. ???????? ????? ?? ???? ?????? ????? ????? ?????????, ????? ?? ??????? ?? ?? ???????, ? ?? ???????», — ???????? ?????????????? ?????????? ???????? ? ???????? ????? ???????????.
?????????: ????? ??????? ?? ??????
?? ??? ????? ??????? ???????. ???? ????????, ??? ????????? ?????????? ?????????, ? ???? ??, ??? ??????? ??????????. ?????? ???? ?? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ??????? ?????? — ??? ?????? ??????? ????????.
- ??????-?????????? ? ?????? ?????????? — ???????? ???????? ???????. ?????? ?????? ???????? ???????? ??????????, ???? ? ????????. ???? ????, ?? ???? ?????? ? ????????.
- ????? ?????????? ? ?????????????? ??????????? — ???? ??????????? ?????. ????? ????? ?????????? ?? ????, ?? ????? ????? ???????? ??????, ???? ????? ???????????.
- ?????????????????? ?????? ? ???????? ?????????? — ???????? ?? ???????? ??????????? ?????. ??????? ???????? ?? ????????? ? ??????? ??????? ? ???.
??????? ?????????, ????????? ???????? ?? ??? ?????????: ???? ????????????? ?????, ??????? ?????? ????????? ? ??????? ??????? ? ????????? ?????????? ?? ??????????????? ???????. ???? ???? ?? ?????? ?? ???? ??????? ??? — ????? ?????? ??????.
?????? ? ?????? ??????: ??? ?? ??????? ? ???????
?????? — ????????? ??????????, ?? ?????? ???? ?? ?????? ?? ??????. ??????? ?????????? ???????????? ???????????? ?????? ? ??????????????? ???????? — ???????????? ??????. ???????? ?????? ???????? ?????: ??? ???????? ?????????? ??????, ????????? ????? ? ?????, ????? ???? ??? ??????????????, ??? ? ??????????????.
? ?????? ?????????? ????????? ????????????? ?????? ???????, ??????? ??????? ?????? ????? ?????????????. ??? ?????? ?????????, ?????????? ? ?????????, ?????????? ? ?????????????. ????? ??? ????????????:
- ??????? ?????????? ???? ????? ????? ?? ???????? ?????? «?????? ?????? ???????????? ??????».
- ??????? ????? ???????? ?? ?????? ? ??????? ? ??????. ?????????? — ????????????? ????? ??????????.
- ?????????, ????? ????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??????. ???? ?????????? ???????? ??????????.
????? «????? ?? ??????????» — ????? ???????????????? ? ??????. ??? ???????: «??????? 1000–2000 ?????? ?? ????? ??? ????????». ????? ???????? ????? ????????, ? ?????? ?????????. ?? ????????? ???? ??? ?????????? ?????, ?? ??? ? ?????? ?????????. ?? ???????????? ?? ?????????? ??????? — ???????? ??????????? ?????? ?? ??????? ????? ?? ???????.
???????: ??? ??????????? ????
????? ?????? ?????????, ??????? ?????????? ? ?????????????? ??????????, ?????????? ????? ????????????? ????. ???????????? ??????? ???????????? ?? ???????, ??????? ?????? ????????????.
|????????
|?????
|??????????? (?????)
|???????? ??????????
|?? ????????? ????? — ?????????, ????????, ????
|?????????? ??????????, ???????? «??????» ? ???????? ????????
|???? ????????
|??????????? ??? ?????????? ?????? ?????
|???? — ???????? ?????? ?????? ??????? ???????
|???????????
|??????? (?????? ????????? ?? ?????)
|??????? — ????? ??????? ?????????? ?????? «?? ?????????»
|???????? ????????
|?? ?????? ??????? ? ?????? ??????????
|??????? ??????????? — ??????? ????????
????? — ????? ?????????? ??????, ???? ?? ?? ????????? ???????? ? ???? ?????. ??????????? ?????????? (??????????? ????????? ??? ???????????? ?? ??? ????????) ???? ???????? ??? ?????????. ???????????, ????????, ????? ???????? ??? ????????: ??? ???????? ? ???????, ????? ??????, ? ????? 15 ????? ?????? ?????????? ?????.
???-???? ???????? ?????? ????? ???????
- ??????? ???? ????? ???????? ?????
- ??????? ????? ???????? ? ?????? ???????
- ????????? ???? ??????????? ?????? (?????? — ?????????????)
- ????????? ?????????? ??????????????? ?????? ? ???????? (?????? ???? — ????)
- ?????????, ??? ??? ?????????? ??????????
- ???????? ??? ?????? ??????? — ???? ?????????? ?? ??????, ??? ?????????
???????: ???????? ????
??, ??? ? ???? ???????? ?? ???????, ??????? ? ??????. ???????? ??????? ??? ?????????, ??????? ???????????? ??????? ???????? ????????????, — ??????? ????????, ???? ????? ????????. ?????????? ?????????? ????????? ?????, ???????? ? ????????? ? 1–2 ??????? (???? — ?????????) ? ??????? ?? ??????????? ?? ????????.
??????? ????????????? ??????. ????????: «????? ????? ?? ?????? ????????» ??? «??? ??????????? ???? ??????? ? ???????». ????? ??????? ???? ??????????? ?????, ????? ? ????????. ????????? ???? ?????????????, ???? ??????? ?????? ???????. ???? ??????? ????? ?? ???? ????? ????????? ??????? ?? 80% ??????????? ? ??????????.
???? ??? ????????? ??????? ? ?????? ? ?????? ???????????? ???????????? ??? ?????? ???????? «????? ??????, ???? ????????» — ??? ???????? ?? ??????????????. ???????????????? ?????? ?? ??????? ???????? ? ?? ??????? ? ????????.
FAQ
1. ????? ?? ???????????? ??????? ????????? ??? ?????? ?????????????
???. ??? ?????????? — ????????????? ????????? ????? ??????, ? ???????????? ????? ????????? ???????????? ?????????????????? ???????. ????? ????, ?? ?????? ????????? ??? ??????? ??????????? ? ?????? ???????, ??? ??????????? ???????? ??????????? ??????????? ? ???????????.
2. ??? ??????, ??? ?????????? ? ?????? — ????????, ???? ???????? ????? ?????? ?? ????
????????? ???????? ?????? ????? ?? ???? ?????? ? ??????????? ????? ??? ? ???????????? ??????. ???????? ???????, ???????????????? ?? ???????, ??????? ??? ??? ???????. ????? ??? ???????? ? ????? ?? ??????? — ???????? ?????? ?????.
3. ??? ??????, ???? ?? ????? ????????? ?? ?? ???????, ??? ?? ?????
?????????? ?? ??????? ? ????. ?? ????????? ? ?????????? ? ?? ???????????? ?? «??????» — ??? ???????????? ????? ???????, ???????????? ?? ??, ??? ?? ??? ????????? ????? ? ?? ???????? ??????? ? ??????? ??????. ????????? ????? ?????? ? ???????? ??? ? ?????? ?????? ??? ?????? ?????????????.
4. ??? ????????? ??????????? ?? ????????
????????? ????? ? ????????? ??? ????? ????? — ?????????? ???????? ????, ???????? ??????. ???? ??????????? ????????? ? ????????? ?????, ???????? ??? ???? ? ????????????? ?????????? — ??? ???? ?????. ???????? ?????? ????????????? ? ????? ?????????? ??????-?????? ? ??????? ? ?????????.
????? ?????????? ?????????????? ????? — ??? ??????? ?????? ?????? ??????? ? ??????. ??? ???? ??? ?????? ? ????????, ??? ?????? ??????? ????? ??????? ????????. ??????? ???? ????? ??????: ???? ?????? ????? ?????? ?? ?????? ?????, ?? ? ?????????, ? ? ?????? ?????? — ????????????. ?????????? ? ?????? ????? ??????? ?????? ????????? ????????????? ???????????? ?? ???????. ?? ????????????? ????.