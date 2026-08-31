?????????? ????? ?????-????? ?? ????????? ???? ??? ????????? ?? ??????????????. ?????????? ????? ??????? ? ????, ? ??? ???????? ???????? — ????????, ?????. ???? ?????? ?????????? ???? ????? ?? ???? ?????? ? ???????? ????, ?? ?????? ????? ????????????? ??????? ??????????. ??????? ???????????? ?????: ????? ??????????? ???????????? ? ?????? ??????????? ? ????????? ??????????, ??? ??? ?????????? ??????? ?? ????????. ?????? ??????? ????? ??????? ?????????? ? ????????? ????????, ???????? https://map.ashoo.sydney/, ??? ??? ????????? ????????? ?????????? ???????? ?? ?????? ?????????. ?????? ?????????? ??????????????? ?????? — ? ??? ??? ??????????? ????????? ??????????? ??????.
???? — ??????? ?????????, ?? ?? ????????????
??????, ?? ??? ??????? ??? ?????? — ??????. ? ??? ????? ?????? ????? ?????? ??????????. ???????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????????. ??-??????, ???????? ??????: ???? ??? ?????????? ??????? ? ????? ??????, ? ?????????? ?????? ? ????????? — ????? ????, ?????? ?????, ???????? ??????. ????????????? ????? ?? ????????, ??? ???????? ????? ??????, ??? ? ???????? — ????? ?????????????. ??-??????, ???????? ???????? ?? ??????: ???? ?? ????, ?????????, ????????. ????????? ????? ?????????? ????? ????, ? ?? ??? ????? ???????? ?????????????? — ????????, ? ????? ????? ??????? ?????????, ? ?? ????????? ???????.
?? ???? ?????. ???? ????????? ?????????? ?? ???????????, ??? ?????? ?????????. ???????????????? ???????????? ????? ????????? ?????? ???????????? ?????????? ??? ????? «??????????». ??????? ?????? ??????????? ??????? ????????????. ????? ???????? ? ?????????.
?????? ?????? ? ???? ??????: ??? ???????????? ? ????
? ?????? ?????????? ????????? ??????? ??????? ? ?????? ? ??????? ????????. ?? ???????? ? ???, ??? ???? ???????? ? ??????????? ???? ?? ???????????. ??? ???????? ???????? ?????? ?? ?????????
|??????? ???????? ??????
|??????? ????????
|????????? ???????? ??????? ? ???????
|????? ????? ??? ???????
|?????????? ?????????? ??????? ? ???????
|?????? «??????» ??? «????????»
|??????? ?????? ???? ? ????????
|?????? ??????? — ???????????? ?????????
|????????? ????????????? ????? ???? ? ?? ??
|???? ??????, ?? ?? ???????? ? ?????? ????
??????? ?? ?????????? ??????? ?? ?????? ????? ?????? ? ?????? ??????. ????? ??????????????. ???-?????? ?????????? ?????? ?? ?????? ????? — ??? ??????.
??????: ???????? ????????????? ???????
?????? ?? ?????? — ????? ??????? ????. ???? ????? ??????? ?? ???????? ????????????? ????????????. ????? ??? ??????, ? ??????? ????????? ????????. ??? ??? ???????? ?? ????????: ?????????? 10–15 ??????? ? ?????? ?????????, ????? ????????? ?????? ??? «???????? ??????» ? «???????? ???????». ????????? ????? ???????? ????? ?? ???? ?????????:
- ???? ??????????? ???????? — ???? ??????? ?????? ????? ? ????? ??????? ????????? ?????, ??????? ??? ?? ????????.
- ???????????? ???????????? — ????????? ???? ????? ??-???????. ? ??? ?????? ????????? ?????, ?????, ????? ?????????.
- ?????????? — ???????? ???????????? ????????? ?????? ?? ?????? ?? ???? ????????. ????????? ??????? ????????????.
???? ? ???????? ???????: ?????????? ?????? ???? ????? ???? ?????????. ?????????? ?? ???????. ???????? ????? ???? ?????? ? ???????? ??????? ?????, ??? ?????? ?????? ?? ??? ??????. ??????? ??????????????? ?????? ?? ?????? — ?????? ???????.
?????????? ? ????? ???????: ?????? ??? ???????? ?? ??? ???
???????, ??????? ?????? ???? ????????????? ? ??????: ????? ?????????? ?????????? ?? ??????? — ????????????? ??????? ?????????????. ???????, ??? ??? ?????????????: «????? ???????», «???????? ??????» ??? «???????? ??????????? ?????????». ????????? ?????? ???? — ?? ????????? ??? ?????.
????? ???????????????? ????? ? ?????? ???????? ???. ??????: ??? ????????? ?????? ?? «????????????? ????????» ????? SMS-??????. ?? ??????? ???, ? ????? ??????????? ?????. ??????: ?????? ????????? ????? ?? ?????, ????? ???? ????? ????????. ??????: ????????? ???????, ? ?? 15 ????? ?? ??? ?????? ? ???????, ??? ????? ?????????? ?? «????? ? ???????» — ? ????? ????????.
?????? ? ????? ?????????? ????????. ????????, ??? ????????? ???????? ??????????, ??????? ????????????? ??????????, ??? ??????? ?? ?????, ?? ??? ????????? ??????? ????? ??????????. ? ???? ??????? «????????» ?????? ????????? ????? ????? ?? ????????????? — ? ????? ???????? ????? ??????????. ???????, ??????, ????? ???? ?? ?????, ??? ?? ???? ??????????.
???????????? ???????: ???-???? ??? ????????
????????, ?????? ?????? ????????? ?????. ???? ????????, ?????? ?? ???????? ??????????, ?????????? ?? ??????. ??? ??????? ???????? ?? ??????? ??? ??????????? ??????? ???????? — ????. ??? ??????????? ???-????, ??????? ????? ????????? ????? ?????? ????????:
|????????
|??? ?????????
|????????? ??????
|???????
|????? ????????????, ??????? ????????, ????
|????? ?????? ?? ??? ?? ???????
|????????
|???????? ?? ?????, ??????? ??????? ?? ???????
|????? ??????????????? ?????? ?????
|?????
|???????? ?? ??????? ? ????????? 2–3 ????
|«???? ????? ??????» — ??????? ?????????????
|???? ??? ??????
|????????? ?????? ???? ?? ???? ??????????? ??????
|????? ??? ????????? ?????????
???????? ????? ??????? ??? ???????????. ???? ??????? ???????? ?? ?????? — ?? ? ????? ?????????? ???????, ?????? ??? ????????????? ??????????. ?? ????? ???? ?????: ????? ????? ????????? ?? ???, ??? ????? ????????? ?? ?? ????. ????? ????? ?????????? ????? ??????????? ?????????, ??? ???? ??????? ????????????? ???????? ???????? ? ??????????.
????? ?????? ????????????: ??? ???????
?????????? ?????? ??????, ??? ??????????? — ????? ???????????????? ??????. ??? ???????? ? ????? ??????????, ???????????? ?? ????? ??? ?????. ????: ?? ?????? ?????, ?????? ?????????? ??????? ???????. ?????: ? ???? ?? ???????????? ????? ???????????? ???????? ????????? ???????, ? ???????? ?? ????????????? ???????????. ????? ??????, ?? ???? ?????? ???????? — ?? ???? ????????? ????? ? ?????.
??????????????? ????????: ????????, ??????? ????????
???????????????? ?????? ? ???????? ?????? ??????? ?? ???? ??????. ?????? ???? — ??????????. ?? ?????????? ??????? ? ??????????: ???? ???????????, ?????????? ??????????, ??????? ???????????, ?????????? ??????? ? ?? ????. ??? ??? ???????? ? ???????. ?????? ???? — ????????????????. ????????? ????????? ? ??????? ?? ????????. ???? ???????? ????????, ?????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ? ???????? — ????-??????. ?????? ???? — ???????????????. ??????? ?????????? ????: ????????, «????????????????? ? ???? ?????? ?? ?????». ????????? ???????????? ??? ?????? ??????????.
?? ???????? ? ??? ???????????? ??????????? ???-????. ??? ?????? ????, ??? ?? ????? ?????????:
- ?????? ?????? ???? ??????. ???? ?????? — ?????????? ????????.
- ???? ???? ?? ???? ?????????? ????? ? ???????? — ??????? ????.
- ????? ??????? ?????? ?????? — ????????? ????? ??????????.
- ???? ?? ???????? ????? ????? ?? ???????? — ????????? ???????????.
- ?????????? ?? ?????? ?? ??????? ?????????? ???????.
??? ??????, ???? ?? ???-???? ?????? ?? ??????????
?????? — ?? ?????????. ???????????? ??? ??????: ????? ????????, ?????? ?? ??????, ????????? ?????????. ?????? — ???????? ? ?????? ?????? ?? ???????????? ???????. ??? ??????? ?????????? ??????? ? ????? ??????, ??? ?????? ????? ??????????. ?????? — ???? ???????? ??????? ?????, ??????????? ? ???????. ??, ???????? ??????????, ??? ????? ???? ????? ??????? ?? ????, ?? ????????? ??????? ????????? ? ????? ?????? ? ??????? ?????????????.
FAQ
????? ????? ??????? ?????? ?????????, ???????? ?? ????????
????????? ?? ??????? ?????-?????? ????????????? 10–15 ?????? ? Telegram ??? WhatsApp. ???? ???????????? ? ????????????? «? ?? ???????? ?? ??????» — ??? ????-??????. ???????? ??????? ???????????, ?????? ??? ????????: ?????? ???? ????? ????????????.
????? ?? ???????????? ??????? ?????????? ? ?????????? ?????????????
?????? ? ???? ? ?????????????? ?????????. ?????????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ??????. ???? ?? ?????? ?????? ?? ????? ????????, ????????? 10 ????? ?? ???????? ?? ???? ???????: ???? ????????, ???????????? ????, ??????? ??????? ?? ????????? ????????. ?? ???????? ?????? — ????????? ????.
??? ??????, ??? ???????? ????????? ??? ????????
????????? ???? ???????? ? ?????. ???? ??? ?????????? — ???????????? «????????????» — ??? ?????????????. ? ?????????? ???????????? ??? ????????? ?????????. ????? ?????????, ???? ?? ? ?????????? ?????????? ??????????????? ???????? ? ??????. ? ?????? ?????? ?? ????? ????????-?????? — ??? ?????????????? ??????? ??????.
?????? ?????? ? ??????? ??????????? ???? ???? ????? ?????????
?????? ??? ????????? ??????? ????? ?????? ??????? ????????? ??????. ??? ?????? ? ??????? ???????. ????????? ?? ?????? ????????? ????? ??????? ?? 20–30 ??????????? ? ??????????? ??? ?????. ??????? ???????? — 5–7 ???????????? ????, ?????????? ? ?????? ?????? ? ??????????. ???, ??? ?????? 15 — ????? ??????????.