????????? ????? ?????-????? ????? ??????? ?????? ????????? ?????????? ? ??????? ? ?? ???????. ??????? ??? ??????????? ???????? ??????????, ??? ?? ?????? ??????? ????? ?? ?????? ???????????????, ?? ? ????? ??????? ???????????, ?????????? ? ???-????????. ???????? ? ???, ??? ?????? ?????? ???????? ???????? ??????? ????????: ????? ??????????? ?????? ? ????????? — ?????? ???????, ? ??? ???????? ????? ??????? ?? ????????? — ??? ?????? ???????.
???? ??????????: ????? ????? ??????????? ? ?????? ???????? ???? ????? ??????, ???? ??????????? ??????????. ??? ???? ??????? ?????? ????????? ???? ? ?? ?? ?????? — ???????? ????? ????? ?????????? ? ?????? ?? ??????? ??????. ????? ??? ?? ??????????? ? ???????? ????? ? ??????????? ????????, ? ????????? ???????? «???????». ?? ??????? ??? ?? ??? ???.
?????????? ??????, ??? ????? ??? ???????? ????????? ?????? — ????? ???? ?????, ??? ??? ????????? ? ??? ??? ????????????. ???????? ???? ??????? ??? ????????, ? ?? ??? ?????? ? ???????? ???????.
?????????? ??????? ?????? ???????, ?? ??????: ??????? ?????? — ??? ?? ??, ??? ???????? ??????? ? ?????? ???????, ? ??, ??????? ??????????? ???????? ?? ???? ?????.
?????? ? ?????? ??????? ???????????. ?????? ???????, ??? ??????? ??????? ? ???????????? ???? ????????????? ???????? ????????. ?? ???? ???????????? ?????? ???? ????? ???????????? ? ?????????? ????????? ??????, ? ????????? ???????? ???????????? — ??????? ?????? ?? ???????? ????????????? ?????????.
?????? ?????????? — ??????? ?????????? ??????
???? ???????? ?????? ????????, ? ?????? ??????? ????????? ?????????? ? ???? ?????? ????? ??????. ???????????????? ?????? ? ??????? ?????? ????? ?? ???? ????? ??????, ????? ??? ?????????? ?????? ? ????????? — ???? ?????? ? ???? ????? ???????. ???????? ??????? ??????: ??????? ???????????? ???? ???? ?????????????, ???? ??????? ????????????? ???? ??? ???????.
??? ??? ???????? ????????? ?????? ?? ??????????????:
- ????????? ?????? ????. ???? ?? ??????? ?????? «???????????», ? ?????? ? ???????? ????????? — ??? ????????? ???????? ?? ?????????.
- ??????? ???? ??????? ? «??????.?????????». ???? ?????? ?????? ?? ??????????? ????? — ???????? ??????.
- ???????? ????? ???????: ? ?????? ???????? ???????? ?????? ? ????????? ???, ? ??????? ? ????????? ???? ????????, ??? ? ???????.
????????? ??????? — ?????????? ?????? ? ???????? ??????? ? ????????? «???? ?????? 18+». ???? ????? ??? ????????? ????????, ????????? ?? ?????????? ???????. ????????? ??????????? ?????? ????????? ??????? ????, ?????? ??? ?? ?????? ????????.
??? ??? ?????? ???????? ?? ?????? ??????
???????? ???????? ?? ??????????: ???? ???? ??????? ?? ???? ?????, ?? ??? ?????????? ???????????? ? ?????????? ???? — ????? ???? ?????? ????? ? ?????? ???????. ??????????? ?????? ?????? ????? ?????? ? ?? ?????? ????????. ????? ????????????? ?????? ?????????? ??????? ???????: ?? ????? ????, ?? ????, ?? ??????? ?? ????????. ????????? ???????????? ????? — ??????? ???????? ????????, ? ?? ????? ????????.
?????? ?????? ? ??????: ??? ?????? ????? ?????
????? ??? ??? ??????? ? ??????, ????? ??????? ??????????, ??????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ?????, — ?????? ??????. ? ?????? ????? ??? ???????, ? ?? ???????? ?? ? ?????????? ???????, ? ? ??????????????. ??????? ???????????? ?? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ? ??????, ? ???????, ?? ?????? ?????? ??????? ???? ??????.
|??? ?????? ? ?????? ??????
|??? ???????? ?? ????????
|???? ????????
|«?????? ?? ??????????»
|???????? ? ???????? ???????
|????????? ?????, ??? ???????
|«?? ??????? ????»
|???????? ???????, ?? ?????? ?????????
|???????? ?????????? ???? ????? ???????
|«?????? ?? ????????»
|???????? ????????? ??? ?????????? ??????????
|??????? ?? ????????, ?????? ???
? ???????? ???????? ???? ???????. ????????? ??????? ? ????????? ???????????? ???????????? ???????????? ?? ??????, ??? ?????? ?? ??????????. ????? ??????? ???????? ? ???????, ? ??????????? ??????, ? ????????? ??????????, ?? ??????? ????????????? ?????? ?????????. ?????????? ????????, ??? ?????? ???? ????? ? ????????? ????????? ??????, — ???????? ?????? ???????????.
??? ????????????? ?????, ????? ?? ???????? ?? ????
????????? ????? ???????? ??????????: ??? ?????? ???????, ??? ??? ??????????, ????? ???? ?????? ? ????????? ?? ???????. ???????? ??????????? ??????? ?? ????? ???? «??? ?????, ??????????» ??? ?????? ??????????????? ???????. ????? ??????? ????????? ????: ???? ?????? ?? ????????? ??? ???? ???????????, ? ????? ?????????? ?????? ?? ?????? — ?????? ???? ?????, ???? ???????????????? ????? ???????, ??? ???? ?? ???? ????.
?????????? ? ????? ???????, ??????? ????? ???????
???????????? ???????, ??????? ?? ????? ??????????: ?????????? — ??? ??????? ????. ????? ??????? ??? «????? ????????????», «????? ?? ?????» ??? «??????????? ?? ?????» — ??? ??????????? ????? ??????????? ?????. ????????? ? ?????? ????? ???? ???????? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ?????, ????? ???? ??? ?? ??????? ??????? ?????.
??????? ??????? ?????????? ?????: ??????? ?????? ?? ?????????, ??????? ?????? ????? ?????, ? ??????? — ?? ????????.
???????? ???????????????? ????? ???????? ???: ??? ???????? ????? 10–15 ?????, ?????? ????????? ??? ?????? «? ?????», ??????? ????? ???????? ?????. ????? ???????? «????????» ????????, ? ????? ???????? ? ?????? ?????? ??? ?????????? «??????????». ?????? ?? ???????????? ?????? — ??????????? ?????? ?????????? ????? ??? ????????? «????????????? ??????????????????». ???????: ??? ??????? ?? ????? ?? ???? ??? ????????? ????????.
|????? ???????
|???????
|??????
|????? ?? ?????
|??????? ????????? ????? ????? ?? ???????
|????? ? ????? ?????? ??????
|«?????? ?????»
|?????????? ???????? «????» ??? «????????????»
|???????? ???????? ??? ?? ????????
|??????? ??????
|?????? ? ???????, ??? «???????? ???????? ? ?????? ?????»
|???????? ????? ?????? ????? ???????
???????????? ??????? ? ???????: ???????????? ???-????
??????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ???????, ? ?????? ??? ??????? ???????? ???? ??????. ??????? ?? ?????????? ? ????????? ?????? ??????: ????? ??????, ????? ??????????, ????????? ?????. ???????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ?????????, ?? ????????? ????? ???????? ???? ?? ????????????? ? ?????????? ???????????????? ??????????.
??? ?????? ??????? ????????? ??????? ???????????? ??????????? ???????. ?? ????? ???????? ? ??????? ? ???????? ? ?????????, ???? ?? ??????? ? ???? ??????. ??????? ???????????? ?????? ???????? ????? ????? ? ??????????????? ?????, ? ??? ?????? — ??????????? ?????????. ??? ?? ????????, ? ??????????? ???????, ??? ?????? ????????????.
?????, ??????????? ? ??????????????? ????????
?????? ??????? ?????????? ? ?????. ??????????? ?????? ?????????? ??????, ????????? ??? ?????????????? ?????????? ? ?????????? ??????? ? ???????????? ??????????. ????? ?? ???? ????????? ?????: ?????????? ?????, ??????? ???????? ?? ???????? ? ?????????? ?????? «?? ??????», ? ??????? ?? ???? ????.
??????????????? ???????? ?????? ???????? ?? ?????? ???? ????? ? ???????? ?????? ????:
- ?????? ?????? ???????? ????? ???-??? ??????????? ???? ?????? ???????.
- ????? ???? ? ???????? ?????? ?? ?????????.
- ???????? ??????? ??????????: ???????, ??????? ???????? ? ??? ???? ???? ? ?????? ????, ?????? ?????, ??????????? ????????.
- ???????? ?????? ? ???????? ? ?????????? ??????? ?? ?????? — ????? ???? ????????????? ? ????? ????????, ???? ????????.
????????? ????? — ??? ??????????. ????????? ??????????? ???-???? ? ?? ??????????? ?? ?????? ????, ???? ???? ?????? ???????? ????????. ?????? ???????????? ? ??????? ????????? ??????? ?????? — ??????? ??????? ??????????. ?????? ????? ???????? ???????, ??? ??????????? ????? ? ?????????? ??????.
FAQ
??? ??????, ???? ?? ????? ????????? ?????? ????????
???????? ???????????? ? ???? — ?? ?????? ?????? ?? ??????. ?????? ?????????? ????? ????, ??? ?? ????????? ? ???????????? ?????????. ???? ??? ????????? ? ??????????? ?????? ? ?????? ?????? — ??????????? ?????????? ???????.
??? ??????, ??? ???????? ???? ????????? ???????
??????? ???????????? ????????? — ??????? ????????? ???????????, ??????? «?????????» ? ??????? ??????? ????????????? ?? ??????. ???? ?? ????? ??????? ????? ??????? ? ?????????? ??????? ? ????????? ????, ?????? ??? ??????????.
????? ?? ????? ????????? ?? ????? ?????????
??, ?? ??????? ????????. ?????????? ???? ?????? ???????? ???????? ?????, ??? ??????? ???????????, ? ?? ?????????? ??? ????? ????????. ?????????? ?? ?????? ???????? ????? ?????? ????? ????, ??? ?????? ?????? ??? ????????.
????????? ??????? «???????» ?????? ? ????????? ???????
????? ?? ??? ???????, ?? ?????? ? ???? ???????? ?????????? ??????????, ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????? ????????? ? ???????? ? ????????? ???. ???? ?? ??????????? ???????? — ?????????? ??? ??, ??? ? ????? ?????? ???????.
???? ?????: ????? ?? ????????? ??????, ????????? ???????????? ??????? ??????. ??????????? ?????? — ?????? ??????, ???????? ????? ????, ??????? ????? ??? ??????? ? ????? ?? ?????????? — ???????? ???????. ?????? ???? ? ???, ?????? ?? ?? ????????? ?????? ????? ?? ???????? ??? ????????????? ??????? ?? ??????????? ???????.