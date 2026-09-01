?????? — ?????, ??? ????? ??????? ????? ????????? ??????????. ?????? ??? ?????? ?? ?????? ?????, ??????? ????? ???????, — ??? ???? ??????, ???? ????? ???????????? ???????. ???????? ?????? ?? ? ?????????? ??????, ? ? ?????????? ???????????? ????????.
??????? ??????? ?? ?????? ?????????? ????????, ????? ???????? ???? ? ?????? ??????. ??????? ??????? ??????? ????????? ??? ????, ????? ?????? ?? ?????????? ??????? ? ????????? ? ?????? ????? ????????? ???????. ??????? ????? ???? — ????????? ?????????? ????? ? ??????????? ?????.
??????? ??????? ?????????? ?????: ????????? ?????????? ????? ?????? ??????????? ????????? ??? ?????????. ????????? ?????? ??????????, ?? ? ??? ????? ??????? ????????. ???? ?? ??????? ????? — ??????? ????????? ? ????????? ????????, ???????? ?????? ???????????, ??? ?????? ???????? ?????????, ? ??? ????? ????? ????? ????????? ?????? ?????? ???????.
???? ????????, ????? ????????? ????? ????????, ??? ?????????? ?????? ????????, ??? ???????? ?????? ? ?????? ?????????? — ??? ?????? ??????? «??????». ???, ? ??? ?????? ????, — ????????? ??????? ????? ????? ? ???????? ???????? ????????, ? ?? ??????????? ?????? ?? ?????????.
??? ?????? ?????? ? ??????: ???????? ? ?? ?????????
??? ??????? ??????? ?? ??? ??????, ? ? ??????? ???? ???? ??????. ?????????? ? ?????? ?????????? — ????? ?????????? ?????: ??? ???????????? ?? ????????? ? ????????? ????? ?????. ??????? ????? ????????? ??????? ??????????? ?????, ?? ???? ??????? ????? ?????? ? ????????? ???????????, ??? ??????? ??????. Telegram-?????? ? ???????????? ?????? — ?????????? ?????: ??? ??????, ??????, ?? ? ???? ????????? ?? ???????? ? ???? ????.
|??? ????????
|??????? ????
|??????? ????
|????????? ? ??????????
|???????? ????, ??????? ???????
|??????? ???????????? ?????
|??????? ????
|?????? ???????, ?????? ?????
|????? ?????????
|Telegram-??????, ??????
|???????? ? ????
|??? ??????? ??????
???????? ????????, ??????? ????? ??????:
- ????????? ?? ?? ??????: ????? ??????? ? ??????? ?????;
- ? ????? ???? ???? ???????? ? ??????? ??????????;
- ???????? ?????? ?????????, ??????? ??????? ????????;
- ?? ????? ????????? ?????????? ???????? ? ??????????.
???? ???? ???????? ??? ??????? ??? ??????? ????????? ???????? — ?? ?????, ??????? ??? «???????» ?????. ?????????? ?????????? ? ?????? ????????, ? ?? ? ?? ???????.
??????????: ??? ???? ? ??????? ?????? ????
???? — ?????? ??????, ?? ? ????? ??????????. ??????? ?? ??????? ????? ????? ????? ?????? ? ??????????, ?? ????? ???????? ? ???? ?? ??????? ?????. ???????? ???????? ??????: ????????? ???????? ? ????????? ????? ???????? ????? ? ?????? ?????????. ???? ?????? ??????????? ?? ???????? ?????? — ????? ???? ????????, ? ?? ???????.
??? ?????? ??????????? ??? ??????? ?? ?????:
- ????????? «?????????» ???? ? ?????? ??? ??????? ??????????;
- ????????? ????, ??????? ?????? ?????? ????? ????????;
- ?????????? ????????? ??? ?? ???? ???????????;
- ????? ?????????????? ????????? ? ???????? ? ????????.
??????? ?????? ???? ?? ???????, ? ??????????. ???? ? ?? ?? ??????? ? ?????? ????????, ?? ?????? ?????, ? ?????? ?????? — ??? ???????? ????????? ???????. ???? ?????????? ????????? ?????? — ??? ?? ??????, ??? ????????? ??????.
?????? ? ?????? ??????: ??? ?????? ????? ?????
?????? ????????? ?????, ?? ????? ?????????? ????????? ?? ?????????. ????-??? ???????????? ??????????? ?? ????????? ??? ??????? — ???????? ????????. ????? ?????? ???????? ??????: ?????, ?????, ??????????? ???????, ?????? ???? ??????, ??????? ?? ???????? ?? ??????.
?????? ?????? — ????????? ????????. ?? ??????? ? ?????????????????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?? ?????????? ?????? ? ??????. ???????? ???????? ????? ???????? ???????? ???????? ?????? ? ????? ??????? ?? ???????????? ????? «??????? — ?? ??????».
????? ??????? ? ??????????
????????? ????? ?????????? ???-?? ????? — ??? ????????????? ??????? ??????? ?????????. ????? ??????? ???????, ? ??? ??? ???????? ?? ?????? ? ??????.
|?????
|??? ??????????
|??? ??????
|?????????? ?? «?????»
|?????? ????????? ????? ????? ?? ???????
|?????????? ?????
|«?????? ???? ????????»
|??????? ???? ????????? «??? ????????????»
|??? ???? ? ???????
|????? ?????? ? ????????? ??????
|?????? ????????? «?????» ?? ????? ?????
|????????? ???????
|«??????? ??????, ????? ?????»
|????? ???? ?????? ????? ????????
|????????, ??????????? ???????
?????????? — ???????????? ?????, ??? ???????????? ?? ??????. ?? ???? ??????? ? ????? ?????????? ????? ?? ?????? ????????? «??????»: ?? ????????? ?????? ????? ???????? ???????. ???? ??? ?????? ????????? ?????? «??? ????????????? ??????????? ?????????», ??? ?????? ??????.
??? ????????? ?????? ?? ???? ??????
????????? ? ??????? ??? ???????: ??? ????????? ????????, ????? ???? ?? ??? ? ???? ?? ??????????? ?? ???????. ???????? ??????? ???????? ?????? ? ?????????. ???????? ???? ????? ?????, ???? ????????? ???????? ?? «?????????». ????????? ???????? — ????????? ??????? ????: ? ?????? ???????? ????? ????? ?????????? ? ????????????.
????????????: ???????, ????? ? ???????????
???????. ?? ??????? ????????? ?????, ?? ?????????? ???? ???????? ? ?? ???????????? ?? ??????????? ? ???????????, ??? ????? ???? ???? ? ???. ??? ????? ????? ???????????? ??????????? ????? ??? ??????? ??? ?????? ??????. ????? ???? ?????????? — ??? ??????? ??? ???????? ???????.
?????. ??????????? ?? ???? ????? ?????? ??? ?????????? ?????: ???? ???????? ??? ??????????? ?????, ??? ??? ????? ?? ?????? «?????????????» ??????. ????? ??????? ??????? ?? ???? ????????? ? ?????? ????. ??????? ?? ????? ?????????? ?? ?????? — ????? ??????????? ????????, ??? ????? ????????.
???????????. ???? ????????? ???????? ???????, ????????? ???????? ?? ?????: ????? ?????? ???????? ???????????? ? «????» ? ?????????? ????????????. ?????????? ?? ??????? ????????:
- ???????? ????? ????? ? ?????, ???????????? ? ???????;
- ?? ?????????? ??????? ??? ?????????;
- ?????? ??????? ???????? ?? ????????? ?????;
- ??? ???????? ?????????? ?? ?????????? — ???????.
??????????? ???-???? ???????? ??????
??? ?????????? ???? ???????????? ? ???????? ????????, ??????? ???????? ???? ????? ? ????????? ????????? ????????? ??????.
??????? ???????: ??????, ??????? ?????? ?????????, ?? ????? ?? ?????? ???????, ?? ????? ?????. ????????? ??????? ?????????????? ? ???, ????? ?? ?????, — ? ?? ? ???, ????? ?? ???????.
- ????????? ?????????? ????? ???????? ?????;
- ????????? ????? ? ?????? ???????;
- ?????????? ???? ???????? ?????? ? ??????? ??????????;
- ????????? ? ??????? ??? ??????????? ???????;
- ?????????? ?? ??????????;
- ???????????? ? ????? ??????? ???????;
- ???????????? ????? ? ????? ??????.
???? ???? ?? ??? ?????? ?? ???? ?? ???????? — ????????? ????. ? ?????? ????? ????????, ? ?????? ???????? ??????????? ???????, ???? ???????? ?? ???????? ?????????.
?????? ???????
?????? ??? ????? ????? ?????? ???????????
?????? ??? ?????????? — ??? ?????? ?????????? ??? ???????? ??????. ???????? ????? «???????» ???? ????? ?????? ????????, ? ????? ??????? ?????? ??????? ? ?????????. ??????? ????? ?? ?????????? — ????? ??????? ?????? ???????? ????????? ?????? ?? ???????.
??? ??????, ???? ????? ???????? ?? ????
??????? ?????, ?? ??????? ? ??????????. ????? «??????????, ????? ?????? ?????? ?????» ????? ?????? ????? ? ??????? «?? ?????????». ???? ????????? ????? ? ???, ??? ??? ? ???????, — ? ????????????????, ?? ????? ????? ?? ???????.
????? ?? ???????? ??????? ? ??????
????? — ??????? ??????, ?? ?? ????????. ?????? ????????? ?????????? ?????? ? ????? ??????????. ????????? ???????? ???? ?????? ????? ????????: ????????? ??????? ??????? ????? ? ???????? ???????, ? ?? ????????? ??????? ??????.
??? ?????? ??????, ??? ?????????????? ? ???????????
??????? ??????????? ?????? ? ???????, ??????? ??? ? ??????, ???????? ? ?????????? ??????. ???????? ???????? ???????? ? ?????? ?? ????. ????? ??????? ????????? ??????????? ? ?? ???????? «?????????» ??? ? ???????????? ????? ?????.