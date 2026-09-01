Clicky

??? ????? ??????????? ?????? ? ??????

?????? — ?????, ??? ????? ??????? ????? ????????? ??????????. ?????? ??? ?????? ?? ?????? ?????, ??????? ????? ???????, — ??? ???? ??????, ???? ????? ???????????? ???????. ???????? ?????? ?? ? ?????????? ??????, ? ? ?????????? ???????????? ????????.

??????? ??????? ?? ?????? ?????????? ????????, ????? ???????? ???? ? ?????? ??????. ??????? ??????? ??????? ????????? ??? ????, ????? ?????? ?? ?????????? ??????? ? ????????? ? ?????? ????? ????????? ???????. ??????? ????? ???? — ????????? ?????????? ????? ? ??????????? ?????.

??????? ??????? ?????????? ?????: ????????? ?????????? ????? ?????? ??????????? ????????? ??? ?????????. ????????? ?????? ??????????, ?? ? ??? ????? ??????? ????????. ???? ?? ??????? ????? — ??????? ????????? ? ????????? ????????, ???????? ?????? ???????????, ??? ?????? ???????? ?????????, ? ??? ????? ????? ????? ????????? ?????? ?????? ???????.

???? ????????, ????? ????????? ????? ????????, ??? ?????????? ?????? ????????, ??? ???????? ?????? ? ?????? ?????????? — ??? ?????? ??????? «??????». ???, ? ??? ?????? ????, — ????????? ??????? ????? ????? ? ???????? ???????? ????????, ? ?? ??????????? ?????? ?? ?????????.

?????? ?????? — ????? ??????????? ?????
?????? ??????: ????? ??????? — ?? ???????? ??????, ? ???????? ????????

??? ?????? ?????? ? ??????: ???????? ? ?? ?????????

??? ??????? ??????? ?? ??? ??????, ? ? ??????? ???? ???? ??????. ?????????? ? ?????? ?????????? — ????? ?????????? ?????: ??? ???????????? ?? ????????? ? ????????? ????? ?????. ??????? ????? ????????? ??????? ??????????? ?????, ?? ???? ??????? ????? ?????? ? ????????? ???????????, ??? ??????? ??????. Telegram-?????? ? ???????????? ?????? — ?????????? ?????: ??? ??????, ??????, ?? ? ???? ????????? ?? ???????? ? ???? ????.

????????? ????? ????????
??? ??????????????? ??????????? ????
????????? ? ?????????????????? ????, ??????? ?????????????? ???????????? ?????
??????? ?????????? ???????, ?????? ?????????? ?????????
Telegram-??????, ?????????????? ? ??????? ??????? ??????

???????? ????????, ??????? ????? ??????:

  • ????????? ?? ?? ??????: ????? ??????? ? ??????? ?????;
  • ? ????? ???? ???? ???????? ? ??????? ??????????;
  • ???????? ?????? ?????????, ??????? ??????? ????????;
  • ?? ????? ????????? ?????????? ???????? ? ??????????.

???? ???? ???????? ??? ??????? ??? ??????? ????????? ???????? — ?? ?????, ??????? ??? «???????» ?????. ?????????? ?????????? ? ?????? ????????, ? ?? ? ?? ???????.

??????????: ??? ???? ? ??????? ?????? ????

???? — ?????? ??????, ?? ? ????? ??????????. ??????? ?? ??????? ????? ????? ????? ?????? ? ??????????, ?? ????? ???????? ? ???? ?? ??????? ?????. ???????? ???????? ??????: ????????? ???????? ? ????????? ????? ???????? ????? ? ?????? ?????????. ???? ?????? ??????????? ?? ???????? ?????? — ????? ???? ????????, ? ?? ???????.

??? ?????? ??????????? ??? ??????? ?? ?????:

  • ????????? «?????????» ???? ? ?????? ??? ??????? ??????????;
  • ????????? ????, ??????? ?????? ?????? ????? ????????;
  • ?????????? ????????? ??? ?? ???? ???????????;
  • ????? ?????????????? ????????? ? ???????? ? ????????.

??????? ?????? ???? ?? ???????, ? ??????????. ???? ? ?? ?? ??????? ? ?????? ????????, ?? ?????? ?????, ? ?????? ?????? — ??? ???????? ????????? ???????. ???? ?????????? ????????? ?????? — ??? ?? ??????, ??? ????????? ??????.

?????? ? ?????? ??????: ??? ?????? ????? ?????

?????? ????????? ?????, ?? ????? ?????????? ????????? ?? ?????????. ????-??? ???????????? ??????????? ?? ????????? ??? ??????? — ???????? ????????. ????? ?????? ???????? ??????: ?????, ?????, ??????????? ???????, ?????? ???? ??????, ??????? ?? ???????? ?? ??????.

?????? ?????? — ????????? ????????. ?? ??????? ? ?????????????????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?? ?????????? ?????? ? ??????. ???????? ???????? ????? ???????? ???????? ???????? ?????? ? ????? ??????? ?? ???????????? ????? «??????? — ?? ??????».

????? ??????? ? ??????????

????????? ????? ?????????? ???-?? ????? — ??? ????????????? ??????? ??????? ?????????. ????? ??????? ???????, ? ??? ??? ???????? ?? ?????? ? ??????.

???????????????? ????? ???????
???????? ????????????? ??????
?????????? ?? «?????»?????? ????????? ????? ????? ?? ????????????????? ?????
«?????? ???? ????????»??????? ???? ????????? «??? ????????????»??? ???? ? ???????
????? ?????? ? ????????? ???????????? ????????? «?????» ?? ????? ?????????????? ???????
«??????? ??????, ????? ?????»????? ???? ?????? ????? ????????????????, ??????????? ???????

?????????? — ???????????? ?????, ??? ???????????? ?? ??????. ?? ???? ??????? ? ????? ?????????? ????? ?? ?????? ????????? «??????»: ?? ????????? ?????? ????? ???????? ???????. ???? ??? ?????? ????????? ?????? «??? ????????????? ??????????? ?????????», ??? ?????? ??????.

??? ????????? ?????? ?? ???? ??????

????????? ? ??????? ??? ???????: ??? ????????? ????????, ????? ???? ?? ??? ? ???? ?? ??????????? ?? ???????. ???????? ??????? ???????? ?????? ? ?????????. ???????? ???? ????? ?????, ???? ????????? ???????? ?? «?????????». ????????? ???????? — ????????? ??????? ????: ? ?????? ???????? ????? ????? ?????????? ? ????????????.

????????????: ???????, ????? ? ???????????

???????. ?? ??????? ????????? ?????, ?? ?????????? ???? ???????? ? ?? ???????????? ?? ??????????? ? ???????????, ??? ????? ???? ???? ? ???. ??? ????? ????? ???????????? ??????????? ????? ??? ??????? ??? ?????? ??????. ????? ???? ?????????? — ??? ??????? ??? ???????? ???????.

?????. ??????????? ?? ???? ????? ?????? ??? ?????????? ?????: ???? ???????? ??? ??????????? ?????, ??? ??? ????? ?? ?????? «?????????????» ??????. ????? ??????? ??????? ?? ???? ????????? ? ?????? ????. ??????? ?? ????? ?????????? ?? ?????? — ????? ??????????? ????????, ??? ????? ????????.

???????????. ???? ????????? ???????? ???????, ????????? ???????? ?? ?????: ????? ?????? ???????? ???????????? ? «????» ? ?????????? ????????????. ?????????? ?? ??????? ????????:

  • ???????? ????? ????? ? ?????, ???????????? ? ???????;
  • ?? ?????????? ??????? ??? ?????????;
  • ?????? ??????? ???????? ?? ????????? ?????;
  • ??? ???????? ?????????? ?? ?????????? — ???????.

??????????? ???-???? ???????? ??????

??? ?????????? ???? ???????????? ? ???????? ????????, ??????? ???????? ???? ????? ? ????????? ????????? ????????? ??????.

??????? ???????: ??????, ??????? ?????? ?????????, ?? ????? ?? ?????? ???????, ?? ????? ?????. ????????? ??????? ?????????????? ? ???, ????? ?? ?????, — ? ?? ? ???, ????? ?? ???????.

  • ????????? ?????????? ????? ???????? ?????;
  • ????????? ????? ? ?????? ???????;
  • ?????????? ???? ???????? ?????? ? ??????? ??????????;
  • ????????? ? ??????? ??? ??????????? ???????;
  • ?????????? ?? ??????????;
  • ???????????? ? ????? ??????? ???????;
  • ???????????? ????? ? ????? ??????.

???? ???? ?? ??? ?????? ?? ???? ?? ???????? — ????????? ????. ? ?????? ????? ????????, ? ?????? ???????? ??????????? ???????, ???? ???????? ?? ???????? ?????????.

?????? ???????

?????? ??? ????? ????? ?????? ???????????

?????? ??? ?????????? — ??? ?????? ?????????? ??? ???????? ??????. ???????? ????? «???????» ???? ????? ?????? ????????, ? ????? ??????? ?????? ??????? ? ?????????. ??????? ????? ?? ?????????? — ????? ??????? ?????? ???????? ????????? ?????? ?? ???????.

??? ??????, ???? ????? ???????? ?? ????

??????? ?????, ?? ??????? ? ??????????. ????? «??????????, ????? ?????? ?????? ?????» ????? ?????? ????? ? ??????? «?? ?????????». ???? ????????? ????? ? ???, ??? ??? ? ???????, — ? ????????????????, ?? ????? ????? ?? ???????.

????? ?? ???????? ??????? ? ??????

????? — ??????? ??????, ?? ?? ????????. ?????? ????????? ?????????? ?????? ? ????? ??????????. ????????? ???????? ???? ?????? ????? ????????: ????????? ??????? ??????? ????? ? ???????? ???????, ? ?? ????????? ??????? ??????.

??? ?????? ??????, ??? ?????????????? ? ???????????

??????? ??????????? ?????? ? ???????, ??????? ??? ? ??????, ???????? ? ?????????? ??????. ???????? ???????? ???????? ? ?????? ?? ????. ????? ??????? ????????? ??????????? ? ?? ???????? «?????????» ??? ? ???????????? ????? ?????.

Noticias similares:

Los comentarios están cerrados.