??????????? ????????????? ??????? ?? ?????? ???????? ? ???????? ? ?????????? ??????????. ? Spinanga ?????? ?????????? ??????? ????? ? ???????, ????????? ????????????? ????????? ????????? ????????? ????????, ??????? ????????????? ???????? ? ?????????. ????????? ?????? ??? ??????? ????????????? Spinanga ??? ??????????? ??? ???????? ?????????? ?????: ?????? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ? ???????????? ????? ???????? ???????? ??????, ??????? ????????? ?????, ??????????? ???????? ? ????????????. ?????? ?? ???? ????? ?????? ???????? Spinanga ?????? ?????????? ????? ???????? ? ???????????? ??????????????? ?????????? ????, ??????? ????? ??????? ??????????? ???????.
????? ??????????? ??????????
??? ?????? ??????? ?????????? ????? ????????? ?? ?????? ???????? ? ????????, ?? ? ??????????? ? ?????????? ??????. ????????? ??????? ????? ????????????????, ??????? ?? ??????? ??????????? ????????? — PayPal, Skrill, Neteller — ? ?????????? ??????????????? ??????? ????? Bitcoin ? Ethereum. ? Spinanga ?????? ????????????? ????? 25 ????????? ???????, ??????? ????????? ????????????? ????? ?????? ???????????? ?????????????.
???????? ???????? ??????:
- ???????? ????????????? — ????????? ??????? ????????? ???????????? ??????????, ????? ??? ????? ????????? ?? 30 ?????.
- ???????? — ??????????? ??????????? ????????? ????? ?? 2% ?? 3%, ?? ?????? ???????????? ?????????? ????????.
- ???? ? ????????? — ??? ????????????? ??????????? ?????? ????????????? ?????????????? ? ????????? ??????.
|????? ??????
|????????
|????????
|PayPal
|????. 1 ???
|2.5%
|????????
|????. 5 ???
|3.0%
|????????????
|0-30 ???
|0-1%
|????????? ?????
|10-20 ???
|0%
|Apple Pay
|???????
|0%
?????? ???????? ??????
?????? ???????? ? ???????? ??????? ?? ??????. ????? ???????? ?????? ???????? ????????????? ???????????? EUR ?????? USD, ??? ??? ?????? ???????? ????? ??????? ????? ??? ???? ????????. ??? ??????? ??????? ?? ????????????? ??????????? ?????????? ??????????, ??????? ?????? ?????????? ??????.
????????? ?? ??????
? ?????? ???? ????? ???????????? PayPal ? Skrill, ?????? ? ???? ?????????? Alipay ? WeChat Pay. ??? ?????? ????????, ????????? ?? ??? ????????? ? ????? ?????? ????????????? ????????.
??????? ?????: 25+ ????????? ???????, ???????? 0-3%, ???????? ?? ?????????? ?? 30 ?????.
????????? ??????? ???????? ????????
????? ??????? ?????? ???????, ????????? ???? ????, ??????? ?????????? ???? ?????? ????????? ???????:
- ??????? ?????? «?????????» ?? ??????? ???????? Spinanga ??????.
- ???????? ?????????????? ?????? ?????? ?? ??????????? ??????.
- ??????? ????? ????????, ???????? ??????????? ?????, ??????? ?????? ?????????? 50??.
- ??????????? ??????????, ????? ?????? ????? ??? ????? ???????????? ????????.
- ????????? 10–20 ????? ??? ?????????? ????????.
- ????? ????????????? ?? ??????? ??????????? ??????, ????? ?? ??????? ??? ????.
??????????? ? ???????????? ??????
? Spinanga ?????? ????? ?????????? ?????????? ?? 50?? ? ????????????? ?? 5?000?? ??? ??????????? ????????. ???????????? ?????? ????????? ????? ??????? ?????, ?? ?? ??? ????? ??????????? ?????????????? ????????.
????????????? ???????? ? ?????? ????????? ???????
????????? ??????? ????????????? ? ????????? BankID ? 3D Secure, ??????? ??????????? ?????????? ???????? ? ?????????? ?????????????. ??? ???????? ????? ??? ???? Visa ? Mastercard, ??????? ????????? ?????? ????????? ?????.
Spinanga ?????? ??????? ????? ???????????, ???????? ?????? ??? ?????????? ? ???????? ???????.
??????????? ? ?????? ?? ?????????
??????? ???????????? Spinanga ?????? ???????? ??????? ??????, ????? ???????? ????????????? ? ?????????? ????????? ????. ?????? ????? ???? ??? ?????????, ??? ? ?????????????, ? ????? ????????????? ? ??????????? ?? ?????????? ?????????? ??????.
|?????
|?????????? ?????
|???????????? ?????
|PayPal
|10?000??
|70?000??
|Skrill
|8?000??
|60?000??
|????????????
|15?000??
|100?000??
|?????
|5?000??
|30?000??
??????? ??????? ?? ?????????? ?????????
??? ???????, ??????????? ?????????? ??????? ??????, ????????????? ???????????? ???????? ?? ??? ? ???????????? ????? ?????? ??????, ???????? ????????????, ??? ?????? ????.
????????? ? ????????? ???????
?????? ??????????????? ???, ????? ?????????????? ????? ?????????????, ? ????? ??????????????? ??????????? ???????????, ???? ??? ????????? ? ??????????? ???????.
????: ???????? ?? ??????????? ?????? ????? ????????? 15?000?? ??? ????????? ????????.
???????????? ???????????????????? ????????
Spinanga ?????? ????????? ??????? ????????? ?????? ??? ? ??????????, ??? ? ? ????????? ?????????, ??????????? ?????????? ?????? ? ??????? ?????.
- ?????: ?????????? ??????, ??????????? ?????? ??? ??????, ???????????????? UI.
- ??????: ?????? ????????? ???????? ????? ??? ????????????? ????.
??????? ? ????? ?? ????????? ? ??????????
????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????, ??????? ???????? ???? ?????? ? ??????? ???? ??????. ?????????? ?????? ?????????? ????? ??????? ????? ????????? ???? ? ???????????? ??????? ????????????.
???????????? ? ???
? ?????? ???????? ?????? ????? ?????????? ? 24/7 ??? ?????????, ??? ???? ??????????? ?? ???????, ?????????? ? ????????? ??????. ??? ???????? ?????????? ? ????????????????? ?????????????.
|?????????
|??????????????
|?????????????
|?????????
|??
|??? ????????????? SMS
|???????
|???
|2FA ????? ??????????
Did You Know? ????????? ??????? ???? ?????????? ???????less ?????, ??? ???????? ??????? ? ????????? ???.
???????? ?????? ? ???????
??? ?????? ??????? ???????????, ?? ?????? ?????? ??????. ???? ?? ?????? ??????? ????????, ????? ????? ????? ? ??????? ?????? ????? ????????? ???? ?????.
|????? ??????
|???? ?????????
|????????
|????????????
|1-3 ???
|0.5%
|?????????? ?????
|4–6 ?????
|2%
|??????????? ???????
|1–2 ????
|1%
|PayPal
|24–48 ?
|3%
?????? ???????????? ??? ??????
???????? ?????????? ???????? ?? ????????? ???????, ? ?? ??????? ???????? ??????? ???????, ??? ???????????? ???????? ? ????????.
???????? ??? ?????? ?? ?????
? ????????? ??????? ????? ????? ??????????? ?????????? ??-?? ?????? ?????? ????????? ?????, ??????? ????? ????????? ??????????? ????????? ???????.
??? ???????, ???????? ????????? ????????? ????, Spinanga ?????? ?????????? ??????? ????? ??????? ??????, ?????????? ??????? ? ??????? ???????? ?????????. ??????? ?????????? ? ?????????? ????????? ? ????????? ????????? ????????? ?????? ???? ?????? ????? ?? ??????? ?????????????. ??????? ?????????? ?????, ?????????? ??????, ???????? ? ???? ?????? ????????????, ????? ??????? ??????? ??? ??????????? ?????? ? ?????????.
????? ?????????? ???????
????? ??????? ?????? ???????? ??? ????????? ? Spinanga ???????
? Spinanga ?????? ????? ???????????? ????? 25 ???????? ??????: ?? ???????????? ?????????? ???? (Visa, MasterCard) ?? ??????????? ????????? (Skrill, Neteller, PayPal), ? ????? ???????????? ??? Bitcoin, Ethereum ? Litecoin. ? ??????? ??????? ???? ???????: ???????? ?????????????, ???????????? ? ??????.
??? ?????? ?????????????? ????????
???????? ????????????? ??????? ?? ?????????? ??????: ??????????????? ??????????? ???????? ????? ????????? ???????????? (???????), ????? ?????? ??????? ?? 20 ?????, ? ???????????? ????? ?????????????? ? ??????? 1–3 ????? ????????? ?????????????? ???????? ????.
???? ?? ??????????? ?? ????? ??????????
??, Spinanga ?????? ????????????? ??? ???????????, ??? ? ???????????? ????? ??? ?????? ????????? ???????. ?????? ??????? – 50??, ???????? – 5?000?? ?? ?????, ?? ??? ????????????? ??????????? ?? ????? ???? ??????? ?? 15?000??. ?????? ????? ????? ???????????????? ?? ??????? ? ????????? ???????, ????? ???????? ???????? ?????????????.
??? ?????? ????????? ???????? ? ????????? ???????
???????? ?????? ??????? ?? ??????: ????? ?? ???????????? ???????? ?? 1 ?? 3 ?????, ????? ?????????? ????? – ?? 4 ?? 6 ?????, ? ??? PayPal — ?? 48 ?????. ???????? ??????????? ?? 0,5% ?? 3% ? ??????????? ?? ??????????.